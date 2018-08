'Schaamteloze' reacties na dood meisje (3) in Duinrell

Na een urenlange zoektocht door haar familie en hulpverleners werd de peuter gistermiddag aangetroffen in een sloot bij de camping in Wassenaar. Duizenden mensen reageerden via sociale media geschokt op haar dood en toonden hun medeleven aan nabestaanden. Een deel liet zich echter ook kritisch uit over de familieleden, die beter op het kind hadden moeten letten. Een aantal voorbeelden:



'Heel eerlijk: je kind verdrinkt op een camping. Dan heb je niet opgelet, toch?'



'Leg die telefoon neer in een attractie park of zwembad en let aub op jullie kleintjes mensen. Ze zijn heel snel.....'



Ik snap werkelijk niet hoe je een kind van 3 uit het oog verliest. Sommige ouders kijken liever naar iets anders dan hun kind lijkt wel.'



Een agent die meezocht naar het kind reageerde op Twitter verbolgen op berichten die hij voorbij zag komen. Hulpofficier van justitie Johan Dubbeldam noemde ze 'tenenkrommend' en 'schaamteloos'. ,,Als je ook maar een glimp van het verdriet zou hebben gezien van het gezinnetje, dan zou je het wel laten. Ze hebben juist onze steun nodig'', zegt hij. Dubbeldam krijgt veel bijval op het medium. Het bericht is bijna 1.500 keer geliket.