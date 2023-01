Schaatsgek Chris (59) probeert het onmogelijke: 24 uur non-stop rondjes rijden op de ijsbaan

Kools hoopt zelfs het wereldrecord te kunnen verslaan. Dat stamt al uit 1994. Roelof Kruidhof vestigde het op een baan in het Italiaanse Baselga. Daarna is ook in Nederland meerdere malen geprobeerd het record te breken, maar tot dusver is dat niemand gelukt. Kools moet om het te halen 655 kilometer non-stop schaatsen. Dat zijn meer dan drie elfstedentochten of precies 1710 rondjes van niet meer dan 50 seconden per rondje.

Het klinkt als een onmogelijke prestatie en toch denkt Kools dat hij het kan. Hij heeft al twee marathons van 24 uur op zijn naam staan, alleen dan met skeelers. Gemiddeld schaatst hij nu 42 seconden per rondje, dus Kools zou genoeg tijd moeten hebben, rekent hij voor. ,,Maar je moet niet te hard gaan.”