Schade jaarwisseling: 15 tot 20 miljoen euro

Video Politie doet onderzoek naar man die jaarwisse­ling ‘viert’ met pistool­scho­ten

12:45 Op de videodienst YouTube zijn beelden opgedoken van een man die tijdens de jaarwisseling in Amsterdam een vuurwapen leegschiet tussen toeschouwers. Te zien is dat hij een magazijn in het wapen drukt en zes keer in de lucht schiet terwijl er om hem heen allerlei mensen staan.