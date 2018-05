Schelden tijdens een bezoekje van de GGZ

KLM-pi­loot opgepakt na alcoholcon­tro­le in Noorwegen

27 mei Een piloot van de KLM is op de luchthaven van Oslo in Noorwegen tegen de lamp gelopen bij een alcoholcontrole. De vlieger zou een vlucht van Oslo naar Schiphol uitvoeren. De man is aangehouden en blijft sowieso twee weken vastzitten.