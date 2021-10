Scherpenzeel als het Gallië van Nederland: ‘Wilden zelf bepalen wat er in ons dorp gebeurt’

Tientallen agenten bewijzen overleden jeugdagent laatste eer: ‘Hij was niet de bad cop’

16 oktober Tientallen agenten bewezen zaterdagochtend in Westerhaar de laatste eer aan hun overleden collega Bas Huizing. De 47-jarige bij velen geliefde agent was een bekende politieman in Hardenberg. Jongeren die zich hinderlijk gedroegen wist hij met de juiste ‘tone of voice’ aan te spreken. ,,Hij was niet de ‘bad cop’. Hij kreeg er respect door en dat krijgt echt niet elke agent.’’