Schietpartij bij school in Zoetermeer, politie zoekt in omgeving naar meerdere verdachten

Er is één man gewond geraakt. Hij is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. ,,Daar wordt hij met spoed behandeld”, meldt de politie.

Een woordvoerster van mboRijnland laat weten dat, voor zover zij weten, er niemand van de school betrokken is bij het schietincident. ,,Maar we moeten uiteraard eerst het onderzoek van de politie afwachten.”

De politie is met meerdere eenheden en in kogel- en steekwerende vesten ter plaatse. Ook vliegt er een politiehelikopter boven het gebied, die naar meerdere verdachten in de omgeving zoekt. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Het parkeerterrein is afgezet met lint.