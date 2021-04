Schietpartij bij winkelcentrum in Woerden, mogelijk vier schoten gelost

VIDEO TERUGLEZEN | Politie moet ingrijpen in Vondelpark, Wil­lem-Alexander: ‘Ik toost op uw gezondheid’

18:04 Koning Willem-Alexander sprak tijdens de Nationale Toost om 16.30 uur de hoop uit volgend jaar Koningsdag in ‘normale omstandigheden’ te kunnen vieren. ,,Ik toost op uw gezondheid”, aldus de koning. De politie kon vanmiddag niks anders doen dan ingrijpen in de overvolle parken in Nederland. Onder meer in het Vondelpark in Amsterdam moesten mensen verplicht het park verlaten. Dit liveblog is inmiddels afgesloten.