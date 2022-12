Schimmel overleeft val in zwembad Terwolde dankzij knappe reddingsactie

Oekraïense ambassades in Den Haag en acht andere steden ontvangen ‘bloederig pakket’ met dierenogen

De Oekraïense ambassade in Den Haag heeft een ‘bloederig pakket’ met dierenogen ontvangen. Ook bij ambassades en consulaten van Oekraïne in andere landen zijn zulke pakketten binnengekomen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken laat uitzoeken wie er verantwoordelijk is en of de beveiliging moet worden opgeschroefd.

2 december