Schiphol beperkt aantal reizigers nog verder deze herfst: dagelijks 9250 passagiers minder

Rhenense aannemer is failliet, en dus blijft deze straat zitten met een enorme kuil

De complete Putterstraat in Sliedrecht is opengebroken, deels is de straat gewoon een kuil van een meter diep. Gewerkt wordt er niet. Aannemer Van Hattum Infra zag geen brood meer in de vervanging van de riolering. Het bedrijf uit Rhenen heeft zichzelf failliet laten verklaren.

15 september