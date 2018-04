Schiphol doet onderzoek naar storing

Schiphol onderzoekt wat er is misgegaan na de grote stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost. De luchthaven werd niet rechtstreeks getroffen, maar toch was er sprake van een storing in de inchecksystemen. Daardoor ontstond er chaos op Schiphol : vele tientallen vluchten zijn vertraagd of gecanceld.

,,Zodra de stroom uitviel, is meteen het noodaggregaat in werking getreden. Alleen, het kost even tijd voordat alle systemen weer zijn opgestart. Het gaat hier om vrij complexe it-systemen", licht een zegsman van Schiphol de storing in de inchecksystemen toe.

De luchtverkeersleiding schakelde na de grote spanningsstoring wel direct over op noodstroom. Daardoor zijn nergens radarschermen uitgevallen en is de veiligheid niet in het geding geweest, benadrukt hij. ,,De gevolgen waren alleen groot voor vertrekkende en aankomende vluchten."

Spanningsdip

Netbeheerder TenneT gaf eerder vanochtend aan dat de storing op Schiphol mogelijk het gevolg is geweest van een spanningsdip die door de stroomstoring in Amsterdam Zuid-Oost werd veroorzaakt. ,,Grote kans dat deze dip een indirect gevolg is van de stroomstoring bij TenneT'', zei een zegsvrouw. Daardoor zaten zo'n 18.000 aansluitingen, huizen en bedrijven, in Amsterdam zonder stroom.

,,We moeten checken of de problemen op Schiphol echt het gevolg zijn van die spanningsdip. En of dit iets is waar ze zich zelf tegen moeten wapenen of dat het aan TenneT ligt", verklaart de Tennet-woordvoerster.

Luchtvaartexpert Joris Melkert van TU Delft denkt dat het sowieso goed is om te onderzoeken hoe kwetsbaar onze maatschappij én Schiphol in het bijzonder eigenlijk is bij eventuele stroomuitval. ,,We zijn als maatschappij zo afhankelijk geworden van stroom. Als die uitvalt dan kan de impact enorm zijn. Dat zien we nu bij Schiphol."

En hij vult aan: ,,In zo'n geval kun je wel een noodaggregaat hebben, maar voordat alle systemen weer werken, dan ben je echt even verder. Deze it-systemen vragen om een flinke capaciteit."

Sneeuwbaleffect