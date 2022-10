Schiphol niet meer in top Europese vliegvelden: ‘Ze waren altijd uitblinker’

Schiphol staat na maanden van chaotische taferelen door personeelstekorten in de middenmoot van Europese vliegvelden als het gaat om klanttevredenheid. Dat blijkt uit een inventarisatie van Google-beoordelingen over de honderd drukste luchthavens van Europa, gemaakt door de website Vliegveldinfo.nl. In die voor het eerst samengestelde ranglijst staat de luchthaven bij Amsterdam op plek 40 met een score van 4 sterren.

Volgens website-oprichter Guus Wantia is het resultaat opvallend, want Schiphol stond voorheen altijd bekend als een van de beste vliegvelden van Europa. Zo werd het vliegveld vorig jaar nog genomineerd voor de titel van beste Europese luchthaven door de World Travel Awards. ,,Je ziet dat Schiphol door alle problemen die spelen sinds dit voorjaar en de zomer imagoschade heeft opgelopen. Hiervoor waren ze altijd een uitblinker in de regio”, zegt Wantia.

De nationale luchthaven kampt al maanden met lange wachtrijen door een gebrek aan beveiligers bij de securitycheck. Op sommige dagen liepen de wachttijden zo hoog op dat passagiers hun vlucht misten en luchtvaartmaatschappijen reizen moesten schrappen. Om de doorstroom van passagiers op Schiphol door te laten gaan, beperken luchtvaartmaatschappijen met duidelijke tegenzin het aantal passagiers dat via het vliegveld reist nog zeker heel het jaar.

Afgelopen tijd is er regelmatig een 1 ster-review achtergelaten. Funest voor de goede rating van Schiphol. ‘Allemachtig wat een chaos vandaag’, schreef iemand drie maanden terug. Of nog een maand eerder: ‘Als je van echte, diepgewortelde klanthaat houdt, dan is dit echt de place to be.’

Elders ook lange rijen

Schiphol staat min of meer op gelijke hoogte met Heathrow in Londen, Barajas bij Madrid en Zaventem in Brussel. Ook op die vliegvelden leidden personeelstekorten de afgelopen zomer tot lange wachttijden. Eindhoven Airport, het op één na drukste vliegveld van Nederland, krijgt van reizigers 3,8 sterren en staat daarmee op de zeventigste plek in de ranglijst, net boven Charles de Gaulle in Parijs.

Het beste scoorden de luchthavens van Zürich, Athene en Porto met een score van 4,4 sterren op Google. Onderaan stonden de vliegvelden van Bordeaux in Frankrijk (2,6 sterren), Heraklion in Griekenland (2,7 sterren) en Manchester in het Verenigd Koninkrijk (2,9 sterren).