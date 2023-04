Schiphol: weer rijen in meivakantie, maar lengte zal meevallen

Nu ook wetenschap­pe­lijk bewezen: clown werkt bij kinderen net zo goed als pilletje tegen pijn

Geef je een kind in een ziekenhuis een pilletje tegen angst en pijn? Of zet je ze een clown voor? Een rode piponeus vrolijkt de boel niet alleen op, als pijnstiller werkt een clown net zo goed, bemerkte wetenschappelijk onderzoeker Heike Gerger. ,,Ik had niet verwacht dat clowns daarin zoveel beter zouden zijn dan alleen de aanwezigheid van ouders.”