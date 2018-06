Schipper fatale aanvaring opgepakt, 56-jarige man uit Drenthe omgekomen

Hoe het ongeluk kon gebeuren en wat de rol van beide schippers was, wordt nog onderzocht. Volgens een politiewoordvoerder is de arrestatie de gebruikelijke procedure in dit soort gevallen. Over de identiteit van de schipper wil de woordvoerder vanuit privacyoverwegingen en in het belang van het onderzoek niets zeggen.



De aangehouden schipper heeft zoals gebruikelijk bij dergelijke incidenten een blaastest ondergaan. Daaruit bleek dat hij niet onder invloed van alcohol was.



De boten zijn voor onderzoek in beslag genomen in belang van het onderzoek.