Schippers redden automobilist van verdrinkingsdood op Urk ‘Hij heeft puur mazzel gehad’

De man is in de ambulance opgevangen en gecontroleerd. Voor de zekerheid hebben brandweerduikers nog gekeken of bij het ongeval meer mensen te water waren geraakt, maar er werd niemand aangetroffen.



Schippers Peter en Steven hadden net aangelegd, toen zij het in de haven van Urk mis zagen gaan. Ze zijn blij dat ze hebben kunnen helpen, omdat het verder rond het tijdstip van het ongeval behoorlijk verlaten is in het havengebied.



,,Als wij hier nu niet waren geweest, had deze man dit niet overleefd. Hij heeft een engeltje op zijn schouder gehad.” Aan de redders vertelde de bestuurder dat hij een black out had gehad.



De auto is gezonken naar de bodem van de haven. Het is de bedoeling dat deze vandaag wordt geborgen.