‘Schoenmaker Johan Quist (60) was willekeurig slachtoffer om wapen te testen’

Zieke weduwnaar Jan (69) moet zijn chaletje uit: ‘Laat me toch met rust!’

Hoewel hij al jaren in een recreatiehuisje woont, moet weduwnaar Jan van der Schee (69) daar zo snel mogelijk mee stoppen. Zo niet, dan volgt een boete van 20.000 euro. Net nu de kanker terug is. ,,Laat me toch met rust!”

5 mei