Scholen experimenteren met extra beloning voor leraar die meer gaat werken

Op ongeveer tweehonderd scholen krijgen juffen en meesters extra geld of vrije tijd cadeau als ze meer uren per week gaan draaien of beschikbaar zijn om gaten in het rooster op te vullen. Zo probeert het kabinet het lerarentekort aan te pakken.

De gemiddelde contractgrootte van een leraar in het primair onderwijs is momenteel 0,7 fte, oftewel drieënhalve dag per week. Zo’n driekwart van de meesters en juffen werkt in deeltijd. Dat is voor velen een bewuste keuze, omdat ze een gezonde balans willen tussen werk en privé.

Tegelijk kampt het kabinet met langdurige lerarentekorten. Dus wil het voor schoolbesturen regelen dat zij leraren voor wie het wél past om hun contract uit te breiden, tegen een beloning een groter contract kunnen aanbieden. Deze proef sluit aan bij het streven van het kabinet, laten ministers Dennis Wiersma (Onderwijs) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) weten.

Een groep van elf schoolbesturen met zo'n 200 aangesloten scholen doet sinds januari praktijkervaring op met het aanbieden van grotere contracten aan docenten. In ruil krijgen die een extra beloning (in tijd of geld), naast het feit dat hun basissalaris met enkele honderden euro’s per maand stijgt voor een dag extra werken. Bij de experimentele fase is ruim drie procent van alle leraren betrokken.

Snipperdag

Deze scholen kunnen leraren die hun werkweek willen uitbreiden met een dag bijvoorbeeld als ‘bonus’ een vijftal snipperdagen geven. Zo’n snipperdag is vrij in te zetten gedurende het hele jaar. Zo ontstaat er voor hen de mogelijkheid voor een lang weekendje weg of een andere vrije dag op een moment naar keuze.

En dan wordt er natuurlijk geëxperimenteerd met directe financiële steuntjes in de rug. Denk aan een bonus van respectievelijk 1000 euro en 2000 euro per jaar voor een extra vierde en vijfde werkdag. Ook kunnen leraren binnen een organisatie met meerdere scholen een jaarbonus van 2310 euro opstrijken. Ze moeten zich dan flexibel opstellen en bijvoorbeeld tijdelijk bereid zijn te gaan werken op een andere school die kampt met lerarentekorten.

Verder is het een optie om leraren die bereid zijn een aantal dagen per maand in te vallen op hun vrije dag bij onverwachte uitval van een collega, een opslag op het salaris te geven. De opslag wordt vooraf aan hen uitgekeerd, ongeacht of de vervanging zich ook echt voordoet. Het gaat dus om een zogeheten beschikbaarheidsbonus. Leraren met kleine kinderen kunnen die dan eventueel naar een opvang binnen de eigen organisatie brengen.

Ervaringen breed delen

Minister Wiersma over deze ‘kopgroep’ van scholen: ,,Het doel is om de eerste ervaringen breed te delen en schoolbesturen verder te ondersteunen die hiermee aan de slag gaan. Ik wil hen daarbij helpen. Ik roep schoolbesturen dan ook per brief op hiermee aan de slag te gaan en zich bij mij te melden.”

De kosten van het uiteindelijk landelijk geven van een bonus voor extra werk of beschikbaarheid ‘hangen nauw samen met de wijze van uitvoering’, laten de bewindspersonen weten. Daar wordt nog aan gewerkt. In hun volgende brief over dit onderwerp, na de zomer, volgt de vertaalslag naar de exacte kosten.