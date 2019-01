Scholen lopen op hun tenen met zorgleerlingen

video ‘Dil­do-grap’ bij provincie­huis Flevoland kan 4 jaar cel opleveren

9:26 De dildo voor de deur van provinciehuis Flevoland was volgens verdachte Dorien S. (55), tegenstander van het hertenafschot in de Oostvaarderplassen, niet meer dan een uit de hand gelopen grap. Lachen is de activiste en vier medeverdachten wel vergaan. ,,Dit is niet zomaar een zaak’’, stelt het Openbaar Ministerie dat vanwege de ‘maatschappelijke impact’ een meervoudige kamer laat opdraven.