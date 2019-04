Scholen moeten stoppen met flexibele schooltijden

Het besluit is tegen het zere been van onder meer de Sterrenschool Apeldoorn, een van de voorlopers van het experiment. ,,We gaan weer terug naar de middeleeuwen,’’ sombert directeur Hans van der Most.



,,Wij waren in 2009 al wat begonnen en namen sinds 2010 officieel deel aan het experiment. De onderwijsdoelen werden ook door flexibilisering gewoon gehaald en voor ouders was het systeem heel aantrekkelijk. Zo konden ouders voor hun kinderen kiezen voor een vierdaagse- of vijfdaagse schoolweek. Ouders konden ook zelf de vakantieperiode invullen. Nu gaat alles weer terug naar het oude. Dat betekent dat komend schooljaar een overgangsjaar wordt en vanaf het schooljaar 2020/2021 zitten we weer in het strakke stramien. We onderzoeken nog of er mogelijkheden zijn binnen de huidige wet om toch nog iets met flexibele schooltijden te kunnen doen.’’