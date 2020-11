Scholen schakelen over op roetveegpiet: ‘Zwarte Piet is met pensioen’

Brand verwoest rietgedek­te woonboerde­rij in Zwarte­broek

8 november Een felle brand heeft zondagnacht een rietgedekte woonboerderij in Zwartebroek, een dorp dat valt onder de gemeente Barneveld, verwoest. De brandweer was massaal aanwezig, maar slaagde er niet in het gebouw te redden van de vlammen.