Scholen schorsen of sturen honderden leerlingen weg voor wapenbezit

Families worstelen met kerstvie­ring ‘Maximaal zes? Wie moet ik schrappen dan?’

18 november Vier Kerstmis met maximaal zes gasten die het liefst uit dezelfde regio komen en alleen als je in de huiskamer 1,5 meter afstand kunt houden. Dat wil het Outbreak Management Team (OMT) voor onze feestdagen. Het gepuzzel in veel families is begonnen. Hoewel? ,,Ik ga echt niemand schrappen.’’