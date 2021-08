Scholen smachten naar heropening: ‘Zonder extra ruimte verdwijnt het draagvlak’

Hond Pico zwerft al 13 maanden in bos, maar laat zich niet vangen: ‘Zo lang hij leeft, gaan wij door’

12 augustus Ruim dertien maanden speurt Petra Jansen in de bossen van Utrecht naar de ontsnapte Spaanse adoptiehond Pico, die niet eens van haar is. Afgelopen weekeinde dook Pico weer op in het Panbos in Bosch en Duin. Opnieuw liet de verwilderde zwerfhond zich niet vangen. Opgeven is geen optie voor Petra en haar zoekteam. ,,Zolang Pico leeft, gaan wij door.” Wat drijft deze fanatieke speurders?