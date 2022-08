Scholier (15) aangehouden voor wurgen vier medeleerlingen tijdens ‘stikspel’

Ernstige gevolgen

Het wurgspel, waarbij de halsslagader wordt dichtgeknepen, veroorzaakt een korte roes. Het kan leiden tot een zuurstoftekort in de hersenen, met ernstige gevolgen. ,,Het is verre van onschuldig”, zegt de jeugdofficier van justitie die op de zaak zit. ,,Er zijn tieners om het leven gekomen door het verkeerd aflopen van het wurgspel.”

Een berucht recent voorbeeld daarvan is de 12-jarige Brit Archie Battersbee, die na een maandenlange coma op 6 augustus overleed . Volgens de moeder van de jongen had hij meegedaan aan een onlinechallenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. De medische behandeling van de jongen werd stopgezet omdat zijn vooruitzichten nihil waren. In Nederland kwam in 2017 een 16-jarige jongen uit Arkel (Zuid-Holland) om het leven na de choking challenge, die hij vastlegde met zijn mobieltje.

Al in 2008 waarschuwde de Amerikaanse gezondheidsdienst Center for Disease Control (CDC) voor de ‘choking game’. In de jaren daarvoor waren tientallen tieners overleden. De flauwval-challenge deed al enkele maanden de ronde op TikTok in Nederland. Nieuw is nu dat een ánder de verstikking veroorzaakt.