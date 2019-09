School rouwt om bij brand omgekomen Stan (9): ‘Wat een verdriet, hier zijn geen woorden voor’

In de aula van de Jenaplanschool Blijberg waren alle leerlingen bij elkaar gekomen en werden stoelen in kringen neergezet. In de binnenste kring zaten de klasgenootjes van het overleden jongetje.



De vader probeerde nog vergeefs zijn zoon te redden en liep daarbij brandwonden op. Hij moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. De politie heeft het onderzoek naar de brand in Strijbeek al afgerond. De oorzaak is niet meer te achterhalen, maar de politie sluit een misdrijf uit. Burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam, waar Strijbeek onderdeel van is, laat weten ‘diep geschokt’ te zijn door de brand. Zijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers, laat deze gemeente weten.



In Rotterdam is het verdriet vanzelfsprekend ook enorm. ,,Op school is met grote schrik en verslagenheid gereageerd op het overlijden van onze leerling’’, aldus een woordvoerster van scholenkoepel Boor, waar de Jenaplanschool Blijberg onder valt. ,,In het team en met alle leerlingen is hier aandacht voor geweest. In de school wordt een herdenkingsplek ingericht. De komende dagen zullen in het teken staan van het afscheid. Als bestuur en school leven we mee met ouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes. Wat een enorm verdriet, er zijn geen woorden voor.’’



Riet Fiddelaers-Jaspers, oprichtster van het Expertisecentrum Omgaan met Verlies, weet hoe groot de impact is op een school waar een kind overlijdt, zeker als dit plotseling gebeurt, zoals bij de tragische gebeurtenis in Strijbeek. ,,Als een kind ziek is, kan een school zich meer voorbereiden. Bij een plotseling overlijden is het alsof een tsunami de school binnenkomt’’, omschrijft zij. ,,Het is voor iedereen een enorme schok. Voor rouwende scholen is er tegenwoordig wel veel informatie beschikbaar over hoe ze met zo’n trieste gebeurtenis om moeten gaan. Ze hoeven het niet meer alleen te doen.’’