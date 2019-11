Schoondochter bepaalt graag hoe wij haar kinderen moeten behandelen

Vanavond kan er een vlok natte sneeuw vallen, morgen kletsnatte dag

12:53 De dag begint vandaag op veel plaatsen met zon. Geniet er vooral nog even van, want vanavond wordt het in de oostelijke helft van het land regenachtig en kan in Zuid-Limburg zelfs een vlok natte sneeuw vallen. Ook morgen wordt het een kletsnatte dag. Vanaf woensdag wordt het vaker droog.