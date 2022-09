Schorpioen uit Costa Rica belandt via koffer in Veghel, maar terugbrengen is geen optie: ‘Kan stress geven’

VEGHEL/TILBURG - Een vrouw uit Veghel werd zondag verrast door een onverwachte gast, toen ze thuis haar koffer uitpakte na een vakantie in Costa Rica. Ze was niet alleen thuisgekomen; een bruin-zwarte schorpioen was met haar meegereisd. De reiziger was echter niet blij met dit levende souvenir en liet het dier ophalen door de dierenambulance. Maar dat betekent niet dat de schorpioen terug naar huis wordt gebracht.

,,Onze medewerkers op de alarmcentrale hebben de vrouw gevraagd om foto's van het dier, die ze meteen stuurde. We zagen meteen dat het een schorpioen was”, zegt een woordvoerder van de Dierenambulance Brabant Noord-Oost. Schorpioenen komen in Nederland niet in het wild voor en kunnen hier niet overleven.

Beschermende kleding

Daarom werd volgens de woordvoerder snel een team van de dierenambulance naar Veghel gestuurd: ,,In dit soort gevallen bereiden we ons voor op het ergste, omdat we niet weten of dier giftig is.” De dierenambulance heeft daar ervaring mee, omdat ook wel eens slangen of reptielen worden opgehaald. ,,Ambulancemedewerkers trekken beschermde kleding aan en nemen materialen mee waarmee ze de dieren kunnen insluiten.”

Nadat de schorpioen was gevangen, werd het beest overgedragen aan Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. Het park heeft ervaring met de opvang van giftige diersoorten en staat in contact met experts. Het meenemen van de schorpioen was volgens Mathijs Marskamp, betrokken bij het onderzoek naar het dier, een ongelukkig toeval: ,,Je gaat er als je op reis bent niet vanuit dat je iets levends meeneemt. Maar tropische dieren zoals schorpioenen zoeken vaak een schuilplek. Dan kan het gebeuren dat je er eentje mee naar het vliegveld neemt.”

Komt voor in Costa Rica en op Antillen

,,We dachten eerst dat het een Aziatische soort was”, zegt Marskamp. Dat vonden de onderzoekers opvallend, omdat de vrouw zelf aangaf dat ze in Costa Rica was geweest. ,,Het dier had er wat van weg, maar er zijn veel schorpioensoorten die op elkaar lijken.” Na wat rondbellen met experts werd dat mysterie al snel opgelost; het gaat om een Centruroides-schorpioen. De soort, met een gif dat niet schadelijk is voor mensen, komt naast in Costa Rica ook op de Antillen voor.

Maar naar huis zal de schorpioen nooit meer gaan, zegt Marskamp: ,,Het is lastig om een tropisch dier als een schorpioen terug te brengen. Daar gelden veel regels voor en weer terugvliegen kan zo’n beest veel stress geven.” Dat risico wil het dierenpark niet nemen. ,, Met de schorpioen gaat het nu goed, dus we blijven er in De Oliemeulen voor zorgen”, vertelt Marskamp over de schorpioen, die na het hachelijke avontuur alweer een eerste maaltijd heeft verorberd.

Eerder al meegereisde vogelspin in Brabant

Het is niet de eerste keer dat een giftig dier in het vliegtuig meereist naar Brabant. Vorige maand trof een toeriste bij terugkomst uit Kroatië ineens ook een schorpioen in haar koffer. Een dierenopvangcentrum in Schaijk ontfermde zich over het dier. En in juni trof Roel uit Grave een vogelspin in zijn backpack aan, nadat hij drie weken lang door Colombia had gereisd. Ook voor de giftige spin zocht de dierenambulance een opvangplek.

Volledig scherm De schorpioen uit Costa Rica is door de dierenambulance aan Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg overgedragen. Die gaan voor het dier zorgen. © Dierenambulance Brabant Noord-Oost