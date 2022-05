Schrappen vakantievluchten op Schiphol komt snel dichterbij: ‘Oplossing vinden lukt ze niet’

Schok is groot na brand met dodelijke afloop in Ermelo: ‘Het is verschrik­ke­lijk wat er is gebeurd’

De oorzaak van de brand in Ermelo, waarbij vanmorgen iemand om het leven is gekomen, is officieel nog onbekend. De toedracht wordt onderzocht. In de buurt doet echter een trieste lezing de ronde: het slachtoffer zou de brand zelf hebben aangestoken, met als doel een einde aan zijn leven te maken.

23 mei