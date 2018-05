Schreeuwer Dam overgedragen aan hulpinstelling

Ruim miljoen bezoekers Bevrij­dings­fes­ti­vals

17:35 Met goed festivalweer is het 'heel erg druk' op de veertien bevrijdingsfestivals die in het land worden gehouden. Volgens een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaat het om meer dan een miljoen bezoekers. ,,Tot nu toe is het een heel succesvolle editie.''