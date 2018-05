Schrijfster Renate Dorrestein (64) overleden

Schrijfster Renate Dorrestein is overleden. Haar uitgeverij Podium heeft dat bekendgemaakt. Ze leed aan slokdarmkanker en overleed vrijdagavond in het bijzijn van haar dierbaren in haar woning in Aerdenhout. Dorrestein is 64 jaar geworden.

Volgens haar uitgever verliest de Nederlandse literatuur ,,een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven''. Directeur Joost Nijsen van Podium noemt Dorrestein ,,onvermoeibaar betrokken, stimulerend, gevat en ruimhartig jegens anderen''.

Ze wordt donderdag, op Hemelvaartsdag, in besloten kring begraven.

Grote tumor

Dorrestein had al bekend gemaakt dat ze slokdarmkanker had. De ziekte werd bij de bekende schrijfster ontdekt toen ze in december 2017 een MRI-scan onderging vanwege reuma. Artsen ontdekten toen een grote tumor op haar slokdarm. Dorrestein kreeg chemo en werd bestraald. De tumor slonk, maar genezing werd uitgesloten.

Haar oeuvre is omvangrijk. Het beslaat romans, columns, literaire recensies en luisterboeken. Dorrestein begon haar carrière in de jaren zeventig als journalist bij Panorama en stoomde daarna door naar bladen als Libelle, Opzij, Viva, De Tijd en Elle. In 1983 verscheen haar debuutroman Buitenstaanders.

Naast haar schrijfwerk maakte ze zich sterk voor de vrouwelijke stem in de literatuur - ze was een van de oprichters van de tweejaarlijkse Anna Bijnsprijs - en voor lijders aan de ziekte ME ofwel chronisch vermoeidheidssyndroom. Dorrestein werd zelf door ME getroffen en liep aan tegen veel onbegrip in de medische wereld. Over haar ervaringen daarmee schreef ze Heden ik (1993).

Stiefmoeder

Dorrestein verwerkte haar eigen ervaringen graag in haar werk. Zo verscheen in 2013 De blokkade, waarin ze het 'writer's block' beschrijft dat haar overviel tijdens het schrijven van een nieuwe roman, na haar veelgeprezen boek De stiefmoeder.

Haar werk werd gepubliceerd in diverse andere landen. Zo werd de roman Een hart van steen (1998) onder meer vertaald in het Engels, Spaans, Duits, Fins, Deens en Kroatisch. In 2014 kwam er nog een speciale editie van uit om te vieren dat inmiddels ruim 200.000 exemplaren waren verkocht.