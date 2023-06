Schrik én opluchting in eerder overstroomd Valkenburg: overlast, maar ergste regen is voorbij

Actiecentra

Toch is er alertheid. De brandweer in Zuid-Limburg heeft vier actiecentra ingericht, in Maastricht, Gulpen, Heerlen en Sittard. Van daaruit worden de brandweerwagens rechtstreeks aangestuurd naar meldingen in de buurt. In Midden-Limburg zijn overigens geen actiecentra opgetuigd. Daar kreeg de brandweer slechts enkele meldingen. Het ging daarbij om een ondergelopen straat, een omgevallen boom, een lekkend dak en een verstopte put. ,,Valt reusachtig mee”, aldus de woordvoerder van de brandweer in Midden-Limburg.