Schrik zit er goed in na nieuwe dreiging bij Provinciehuis: 'Maar word niet te voorzichtig’

provinciehuis afgesloten Statenle­den zijn vele dreigemen­ten spuugzat na alarm om explosief: 'Ze weten waar ik woon’

Bij het provinciehuis in Leeuwarden is vanmiddag een onrustige situatie ontstaan nadat er signalen binnenkwamen dat iemand met een explosief onderweg zou zijn. De politie nam de dreiging zeer serieus en sloot de nabije omgeving af. Na een kleine twee uur was de situatie weer onder controle. Er is nog niemand aangehouden. Statenleden maken zich al langer zorgen om hun veiligheid. ,,Ik heb wekenlang mijn mond gehouden, maar nu ben ik het zat.”

16:44