Schrikken: complete eendenfamilie steekt A12 over

Op beelden die Rijkswaterstaat op Twitter heeft gezet is te zien hoe de vijf eendjes zonder vrees de snelweg op stappen. Een tweetal auto's moest uitwijken naar de linkerbaan en wist zo een botsing met zowel de pluizige beestjes als elkaar te voorkomen. ,,Kwik, Kwek en Kwak hebben het allemaal overleefd’’, aldus de verkeersdienst.



Dat het zo goed is afgelopen is mede te danken aan de oplettendheid van Rijkswaterstaat, die de familie had gespot op een camera en direct de maximale snelheid had verlaagd naar 70 kilometer per uur. Ook werd de linkerbaan via een rood kruis afgesloten voor verkeer.



De dienst prijst ook de oplettendheid van de automobilisten, die goed vooruit hebben gekeken. ,,Er waren wel wat remmende auto’s, maar iedereen was goed aan het opletten gelukkig.’’