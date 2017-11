Schuldige neemt gif in bij veroordeling Joegoslaviëtribunaal

video Twaalf broers in één voetbalteam

11:45 Het tweede zaterdagteam van Sportclub Enschede is een bijzonder gezelschap. In de selectie zitten maar liefst twaalf broers. Gaat dat wel goed, twaalf broers die in de reserve zesde klasse – het laagste niveau in de KNVB – de voetbalvelden onveilig maken?