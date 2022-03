Schurftuitbraak in Utrecht, sommige studenten blíjven terugkomen bij huisarts: ‘Lopen het steeds weer op’

VIDEO Man (79) met hondje slachtof­fer van ernstige mishande­ling: ‘Deze dader moet zo snel mogelijk van straat’

Een agressieve straatrover heeft eind vorig jaar een 79-jarige man ernstig mishandeld. Het gebeurde in het Laakkwartier in Den Haag terwijl het slachtoffer zijn hondje uitliet. ,,Het is zaak dat de dader zo snel mogelijk van straat wordt gehaald”, zo klonk het dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

22 maart