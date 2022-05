Schutter John S.: ‘Schoenmaker Johan Quist (60) was willekeurig slachtoffer om wapen te testen’

In de Sint Jacobsstraat in Vlissingen is drie dagen na het drama de politie nog altijd bezig met sporenonderzoek. Terwijl de meeste winkels weer open zijn, is in het midden van de straat bij de Zeeuwse Slipper Factory de doorgang geblokkeerd met zwarte schermen. Waar Johan Quist in deze ruimte al jaren faam maakte met de verkoop van zijn op maat gemaakte schoenen en Birkenstocks, speuren nu nog steeds rechercheurs naar sporen van wat zich daar precies heeft afgespeeld voordat woensdagavond zijn lichaam werd gevonden.