Scooterrijder (21) botst op auto, 19-jarige bijrijder komt om het leven

Nadat hij was nagekeken in het ziekenhuis, is de 21-jarige bestuurder van de scooter aangehouden. Hij bleek te hebben gedronken.

De politie is begonnen met een uitgebreid onderzoek en. De N329 was daarvoor in zuidelijke rijrichting een tijd lang afgesloten voor het verkeer. De politie heeft inmiddels de eigenaar van de BMW gesproken, maar die geeft aan dat de auto eerder werd gestolen. Volgens een politiewoordvoerder roept het ongeluk veel vragen op. ,,De bestuurder van de auto is ervandoor gegaan, maar we weten niet hoe. Er zijn geen getuigen, dat maakt het onderzoek lastig. We zijn er hard mee bezig, maar weten helaas nog niet veel meer."