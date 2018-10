Scoutingleider Goes om brandmerken geroyeerd

Holland's Got Ta­lent-finalist krijgt vier jaar cel en tbs voor misbruik jongens

13:51 De rechtbank in Alkmaar heeft de 26-jarige Lars de R. uit Krommenie veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden wegens seksueel misbruik van jongetjes in India, Kroatië en Nederland. De R. werd landelijk bekend toen hij in de finale kwam van Holland's Got Talent.