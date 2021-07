Sebastian gaat na keihard adoptierapport op zoek naar zijn moeder: ‘Misschien toch niet in de steek gelaten’

Twee jaar geleden was hij nog niet zover. Hagenaar Sebastian Kruis maakte voor het eerst in 23 jaar een reis naar zijn geboorteland, maar voelde zich niet geroepen om in hoofdstad Medellin op zoek te gaan naar zijn biologische familie. ,,De adoptie is het mooiste wat mij in mijn leven is overkomen’’, zei de PVV’er in een politiek interview dat verrassend persoonlijk werd. ,,Het heeft mij een toekomst gegeven en een moeder. En ook nog de leukste die er rondloopt.’’