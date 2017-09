Seksaffaire landmacht komt voor de rechter

Gelderland grijpt naast VN-kli­maat­cen­trum

9:10 ARNHEM - Een nieuw centrum voor klimaatvraagstukken van de Verenigde Naties wordt in twee Nederlandse steden gevestigd: Rotterdam en Groningen. Gelderland was ook in de race en wilde dat het in Arnhem kwam. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het kenniscentrum naar Nederland zou komen.