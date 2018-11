Sekspopzaak Paay vs Vlemmix van start met een ‘sekspop’ van... Johan Vlemmix

videoPatricia Paay en ondernemer/entertainer Johan Vlemmix staan vandaag in de rechtbank Den Bosch tegenover elkaar over de rel rond de sekspoppen . Paay wil 30.000 euro schadevergoeding van Vlemmix omdat laatstgenoemde het idee had geopperd sekspoppen van de tv-diva te laten maken.

Daar was La Paay, toch al voor gek gezet met haar uitgelekte plasseksfilmpje, niet van gediend. Ze voelde zich publiekelijk belachelijk gemaakt en eist 30.000 euro schadevergoeding. Ze stelt dat haar carrière in het slop is geraakt door de geruchtmakende verspreiding van een plasseksvideo en dat Vlemmix dat heeft misbruikt om zijn handel te beginnen.

Geen pop

Vlemmix vindt het allemaal onzin. Hij wil best excuses maken maar ‘het was maar een idee’ en hij dacht zelfs Paay een dienst te bewijzen. Vanmorgen verscheen hij met een pop van zichzelf bij de rechtbank. Met de pop van zichzelf wil Vlemmix op ludieke wijze laten zien dat hij helemaal geen pop van Paay wilde maken. De camera's zijn alvast weer vol op hem gericht. Patricia Paay is er ook maar die wil juist niet in beeld en weinig zeggen.

Volgen Paay is haar carrière in het slop geraakt door eerst dat plasseksfilmpje en daarna de grap van Vlemmix. Volgens Paay heeft Vlemmix haar ook gestalkt en wil hij alleen maar aandacht. Aanvankelijk eiste Vlemmix - al dan niet serieus bedoeld - ook twee ton van Paay vanwege ‘misgelopen inkomsten’. Die claim trok hij later weer in. La Paay zette háár zaak tegen de Eindhovenaar wel gewoon door.