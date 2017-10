Selena (15) geschept door auto, bestuurder rijdt door

Selena was onderweg naar het station van Emmen, toen ze ter hoogte van supermarkt Jumbo aan de Weerdingerstraat op een auto botste. Selena: ,,Ik had daar voorrang, er stonden haaientanden op de weg. Die vrouw keek alleen maar naar links en schepte mij vervolgens."



De Roswinkelse kwam hard op het asfalt terecht, maar de bestuurster had niets in de gaten. Een volgende auto kon haar vervolgens maar net ontwijken: ,,Ik lag midden op straat. Een rode auto kon nog net opzij gaan, anders was die over me heen gereden."

Volledig scherm De fiets van Selena. Haar spatbord zit los en in het voorwiel (niet op de foto) zit een bochel. © Privéfoto

Shock

Twee voorbijgangers hielpen haar vervolgens om de spullen die uit haar tas waren gevallen te verzamelen. ,,Ik stond te lachen van de pijn en heb alles bij elkaar gescholden", vertelt ze. Nog in shock besloot ze op een bankje bij de supermarkt te gaan zitten en te wachten tot er iemand voorbijkwam die ze kende. ,,Een jongen van school heeft me vervolgens met mijn fiets geholpen. Daar zit nu een dikke bochel in."



Uiteindelijk was het Selena's broer die haar na een belletje kwam ophalen. Ze meldde zich vervolgens bij de politie, maar die stuurde haar eerst naar het ziekenhuis omdat de agent het niet vertrouwde. ,,Door de klap begon alles te draaien en hoorde ik alles heel zachtjes. Ik ben afgelopen nacht tot 3.00 uur in het ziekenhuis geweest, maar een hersenschudding heb ik gelukkig ik niet. Ze moeten me nog wel verder onderzoeken om te zien of er niets gebroken is."

Volledig scherm Selena was afgelopen nacht tot 3.00 uur in het ziekenhuis voor diverse onderzoeken. © Privéfoto

Beurs en blauw