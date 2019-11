Selfie met Sint of Piet? Zet hem hier in onze fotogalerij

NIJMEGEN - De sint komt dit weekend in Nederland aan. Op heel veel kades en pleinen in de regio staan kinderen te wachten op Sinterklaas en zijn gevolg. Dat levert mooie plaatjes op. Wil jij een foto insturen van de intocht, heb je een selfie met Sint of Piet? Stuur hem in en laat hem zien in onze galerij.