Seline trouwde na tien jaar ‘latten’ met haar Spaanse vakantieliefde

,,Vlak voor we trouwden gaven we een feest in het huis van mijn aanstaande Spaanse schoonouders. Zonder speeches of ceremonie, maar met veel mensen, eten, muziek en vrolijkheid. Carlos en ik hadden al tien jaar een relatie. Pas tijdens dat feest leerden ook onze ouders elkaar kennen.



Ik was naar Spanje gekomen om de taal te leren. Toen ik Carlos ontmoette in Madrid, was ik achttien. Binnen twee maanden hadden we verkering, en toen ik na een halfjaar terugging naar Nederland wilde ik het niet uitmaken. Daarvoor was hij veel te leuk. Maar hij was al zevenentwintig en net een filmbedrijf begonnen. Hij vond dat hij niets van mij mocht verwachten, omdat ik nog zo jong was. We spraken af onze relatie vrijblijvend te houden. Als het te moeilijk werd konden we haar beëindigen.