Sharif (22) en Adil (24) scheuren over rotonde, politie gaat ze achterna en dat blijkt ‘gouden’ greep

Nicole bevalt per ongeluk al op trouwdag; huwelijk gaat ‘gewoon’ door, in het ziekenhuis

Bruid en bruidegom Nicole en Marc dachten hun trouwdatum ruim voor de geboorte van hun dochtertje gepland te hebben, maar daar dacht de baby, Lieke, duidelijk anders over. In de nacht van dinsdag op woensdag werd ze geboren en veertien uur later (!) vond alsnog de huwelijksceremonie plaats. Maar dan in het ziekenhuis.

27 oktober