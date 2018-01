'Shell niet meer aansprakelijk voor NAM'

Ook Steef Bartman, advocaat, hoogleraar ondernemingsrecht en expert in 403-verklaringen denkt dat schade uit aardbevingen niet langer te verhalen zal zijn op Shell. ,,Een schadeprotocol mondt uit in een overeenkomst waarbij NAM partij is. Het betreft dus een rechtshandeling, waarvoor Shell zijn aansprakelijkheid nu op voorhand kennelijk heeft uitgesloten."

'Jaarrekeningenrecht'

Shell beaamt in Trouw dat het bedrijf de aansprakelijkheid voor NAM heeft ingetrokken, maar stelt dat dit is gebeurd omdat de dochter sinds vorig jaar een eigen jaarrekening publiceert. ,,Puur een kwestie van jaarrekeningenrecht", aldus het concern over de kwestie. De NAM is voor 50 procent in handen van Shell en voor 50 procent van olieconcern ExxonMobil.