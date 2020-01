Sieb, écht de allereerste baby van 2020 in het Bredase Amphia

Duitse politie blijft erbij: 'Racende Nederland­se ski-vrien­den waren wél gevaar op de weg’

19:00 De Nederlandse vriendengroep die vrijdag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een illegale straatrace, maakte zich wel degelijk schuldig aan gevaarlijk rijgedrag in en rond München. Dat is de reactie van de Duitse politie op aantijgingen van de Nederlanders dat er leugens over hen verspreid worden. De vijf bestuurders blijven verdachten in het onderzoek en moeten zich mogelijk binnenkort verantwoorden.