Sinds de gewelddadige dood van Tim is alles anders voor moeder Ysanne: ‘Hij had geen schijn van kans’

In de Middelburgse rechtbank dient morgen de eerste, inleidende rechtszaak tegen de twee tieners die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Tim van der Steen. Ysanne is erbij, samen met haar dochter Esmee (18) en partner Joyce (41).



,,We zijn heel strijdlustig en willen gerechtigheid. We willen bij alle zittingen aanwezig zijn. Maar tegelijkertijd zien we er als een berg tegenop en zijn we er alle drie ook best ziek van, letterlijk zelfs. Maar we willen het graag doen voor Tim. Dit is het laatste wat we voor hem kunnen doen’’, zegt Ysanne, exact drie maanden na het overlijden van Tim.



Zonder hem is het veel stiller in huis. ,,Als Tim binnenkwam, was het huis meteen gevuld. De adhd droop ervan af’’, vertelt Joyce. ,,Hij trok altijd meteen de koelkast open, zoals een puber doet.’’ En Ysanne: ,,Tim was een blij ei. Vrolijk en altijd zin in leuke dingen.’’

In precies zo’n bui stapte de jonge Tim van der Steen op zondagochtend 9 januari de deur uit omdat hij in Dauwendaele met een vriend had afgesproken. Samen zouden ze gamen en plezier maken. Maar die laatste dag van de kerstvakantie veranderde in een ware nachtmerrie.



,,Ik zag rond twaalf uur op Facebook dat er een steekpartij had plaatsgevonden en probeerde meteen Tim te bellen’’, vertelt Ysanne. ,,Omdat ik hem niet kon bereiken, liet ik Esmee met de scooter ernaartoe gaan om te kijken of Tim erbij betrokken was. Alles was ter plekke afgezet. Doordat Esmee precies kon aangeven welke kleding Tim droeg, wisten we dat er iets met hem was gebeurd.’’



Tim bleek zwaargewond en werd per ambulance afgevoerd, maar nog voordat de ziekenwagen Dauwendaele was uitgereden, kreeg hij er een hartstilstand overheen. Ambulancebroeders vochten voor zijn leven en kregen Tims hartslag na zeventien minuten weer op gang.



,,Onderweg is de ambulance nog gestopt zodat hij extra bloed kon krijgen. Daarna zijn ze met gierende banden naar Rotterdam gereden’’, zegt Joyce.

‘Tim had geen schijn van kans’

In het ziekenhuis leefde Tims familie tussen hoop en vrees. Na drie dagen was duidelijk dat de tiener er niet meer bovenop zou komen. ,,Tim had geen schijn van kans’’, weet Ysanne, die Tim dicht tegen zich aan drukte toen hij zijn laatste adem uitblies. ,,Hij is nog geopereerd, maar door de reanimatie was er uiteindelijk geen hersenactiviteit meer. We moesten hem laten gaan.’’

‘s Avonds hield de politie twee tieners (15 en 16) aan in een appartement vlak bij de plek waar Tim was gevonden. Beide verdachten waren uit huis geplaatst en verbleven, vermoedelijk vanwege de vakantie, in het huis van hun moeder in Middelburg. Sinds hun arrestatie zitten de broers, van wie Tim er zeker één kende, vast. Het Openbaar Ministerie verdenkt het tweetal van betrokkenheid bij Tims dood.

Tim is meerdere keren gestoken met een scherp voorwerp. Door wie en waarom is nog steeds niet bekend. Mogelijk worden die vragen beantwoord in de rechtszaal. ,,Hij is gewoon afgeslacht’’, zegt Ysanne. ,,En waarom? Tim had veel vrienden en was echt geen ruziezoeker. Als er ruzie was, ging hij als eerste weg.’’

Dat Tim zo aan zijn einde moest komen, is niet te verdragen, zegt Ysanne. ,,Onmenselijk. Je bent niet voor niks moeder geworden. Dat ik er niet voor hem heb kunnen zijn, toen Tim dit overkwam geeft me elke dag een heel misselijkmakend gevoel.’’

Noodpakketjes voor het ziekenhuis

Soms vinden Ysanne, Joyce en Esmee de energie voor iets positiefs. Zo bedachten ze een doneeractie voor het ziekenhuis in Rotterdam, waar Tim werd verzorgd. Ze vulden 200 tasjes met spulletjes, die ouders nodig hebben als ze moeten overnachten bij hun zieke kind.



,,Denk aan tandpasta, tandenborstels en dingen om je op te frissen’’, zegt Ysanne over de ‘noodpakketjes’. Van het geld dat over is, wil het gezin ook nog een luxe stoel aanschaffen voor de ic-afdeling waar Tim lag. ,,Het is enerzijds een soort dagbesteding’’, vertelt Joyce. ,,Aan de andere kant geeft het een positief gevoel als je anderen ermee kunt helpen.’’

Een tweede actie met hulp van sponsors is al aan de gang. ,,We maken goodiebags en hebben daarvoor grote en kleine bedrijven benaderd om spulletjes te schenken. We hebben al veel producten gekregen’’, zegt Ysanne. ,,Toilettassen, mini’s uit hotels en chocolade.’’



Via de sponsor van de KeukenKampioendivisie regelde Ysanne een set splinternieuwe ballen voor het voetbalteam van Jong Ambon JO15-1, waarin Tim speelde. ,,Als gebaar voor het medeleven en dat we het afscheid bij de club mochten houden.’’

‘Op z'n Tims’

Dat afscheid in en bij het clubgebouw in Middelburg was er één ,,op z’n Tims’’, zegt Ysanne. Met muziek, fakkels, een videoboodschap van kickbokser Rico Verhoeven, een speciaal geschreven rap van D-Double, een video van Paskal Jakobsen en een erehaag van zijn medespelers. ,,Met een 15-jarige praat je normaal gesproken niet over een uitvaart, maar na de dood van mijn moeder - net een jaar geleden - wisten we van Tim in elk geval wat hij níet wilde’’, zegt Ysanne.



Hoe de toekomst eruit ziet, weet ze niet. Sinds Tims overlijden is alles onzeker en zwaar. ,,We hebben alle drie hulp om dit te verwerken en daar zijn we heel erg blij mee. Ik was altijd gewend om ver vooruit te kijken en te plannen, maar ik heb nu het advies gekregen om vooral per dag te kijken.



We kwamen in dit huis omdat we als gezin ruimer wilden wonen, maar door de dood van Tim is alles minder belangrijk geworden. Joyce en ik werken in de zorg en zijn nu niet in staat om weer te werken. Wanneer het wel kan? Geen idee. Onze levens zijn kapotgemaakt.’’

