Singles nu vaker op vervolgdate: ‘Seks is leuk, maar liefde is waar het uiteindelijk om draait’

,,Mensen hebben meer behoefte aan verbinding", vertelt oprichter en mede-eigenaar Lotte Ditzel. Uit een analyse onder 400 datende singles van het datingbureau blijkt dat 80 procent van de dates momenteel een vervolg krijgt, voorheen lag dat percentage een stuk lager, namelijk op 55 procent. ,,Je merkt dat er meer echte connecties ontstaan, omdat er nu tijd voor is.”



Nu vrijwel alle uitgaansgelegenheden gesloten zijn, zien dates er wel behoorlijk anders uit: videobellen, een wandeling en thuis afspreken vormen nu de top-3 in dates. Onder de dertigers is het videobellen als eerste date helemaal hip. De helft van deze leeftijdsgroep ziet elkaar voor het eerst digitaal.

Volgens Ditzel is de aanpak van het videodaten belangrijk. ,,Dat komt omdat het een hele andere manier is van daten. Wij raden bijvoorbeeld aan om bij de eerste videodate een wekker te zetten en na een uur afscheid te nemen. Dat komt omdat er normaal gesproken afleiding is van een ober of andere mensen. Zonder deze prikkels gaat de tijd veel langzamer en is het vaak na een uur wel klaar. Ook kan het anders lastig zijn om af te ronden; er is immers niet een natuurlijk moment om de date te stoppen, zoals je zou hebben als je om de rekening vraagt of naar huis gaat. Dan is zo’n wekker een goed alternatief.”

De veertigplussers zien elkaar toch voor het eerst liever in persoon, zo is gebleken. ,,Voor hen stond het daten in de eerste weken van de crisis ook even helemaal stil. Je merkt dat zij het videobellen niet zo zien zitten, slechts 20 procent date op die manier. Maar ook deze groep is na een paar weken weer op stoom gekomen. De eerste date vindt bij hen vooral thuis plaats.”

Intiemer

Bij een live-date trekken de vrijgezellen moeiteloos alles uit de kast om er iets leuks van te maken. ,,Een wandeling door de stad of natuur gaat meestal samen met een picknickkleed, flesje wijn en goede hapjes”, aldus Ditzel. ,,De singles komen veel sneller bij elkaar thuis en dat maakt het meteen een stuk intiemer Je hebt de volledige aandacht voor elkaar. Daardoor leer je iemand sneller op een dieper level kennen. Je ziet bijvoorbeeld hoe iemand woont en waar iemand van houdt. Dat maakt diegene heel kwetsbaar en daar ontstaan vaak goede gesprekken door. Een vervolgdate zit er dan al snel in.”

Volgens het DTNG. knappen de singels daarnaast nu minder snel af op foute schoenen of een verkeerd accent. ,,Er is in deze crisistijd meer geduld om iemand écht te leren kennen. Waar de ‘snelle date-apps’, die de laatste jaren enorm in opkomst waren, naar mijn idee vooral draaiden om seksuele relaties, verschuift de behoefte in crisistijd wellicht meer naar echte verbinding. Want seks is misschien leuk, liefde is waar het uiteindelijk om draait.”

CBS-cijfers laten al jaren een toename zien van het aantal alleenstaanden. Ruim een kwart van de Nederlanders tussen de 25 en 45 is single. In de ‘1,5 metersamenleving’ leven zij ook echt alleen, zonder fysiek contact. Afgelopen week was er in de media veel te doen om de aangepaste richtlijnen voor seksueel contact van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Nadat zij naar buiten kwamen met het bericht dat vrijgezellen weer een ‘seksbuddy’ of ‘knuffelmaatje’ mochten opzoeken, werd dit advies een paar dagen later weer verwijderd. Het RIVM legt de verantwoordelijkheid nu bij de singles zelf om de risico’s op het coronavirus ‘zo klein mogelijk te houden.’