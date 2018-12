Sint valt van kar en wordt met ambulance afgevoerd

De vallende sint heeft voor grote schrik gezorgd op het Vlaamse schoolplein, waar ook veel Nederlandse kinderen naar school gaan. Maar ook bij de hulpsinterklaas zelf, die in het dagelijks leven doorgaat als Carel Noldus, zat de schrik er goed in. De 69-jarige Noldus uit Weert werd na de valpartij naar het ziekenhuis in Maaseik gebracht, waar geconstateerd werd dat hij zowel een gebroken been, een kapotte enkel en een gat in het hoofd had. Dat meldt dagblad De Limburger.

De sint maakte de noodlottige smak toen hij samen met een piet op een platte kar stond. Deze werd getrokken door een paard, die weer werd bestierd door een koetsier. Als de koetsier een korte ruk aan de teugels geeft en het paard vanuit stilstand begint te lopen, verliest de sint zijn evenwicht. Zo’n 180 paar kinderogen zien vervolgens tot hun grote ontsteltenis hoe sinterklaas door de lucht vliegt en met een flinke smak op de grond terechtkomt, schrijft De Limburger. De pieten op en rondom de kar blijven ongedeerd.

Direct na de smak is duidelijk dat sint er niet goed aan toe is. De ambulance wordt direct gewaarschuwd, en de gewonde bisschop wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Enkele uren na het ongeluk is Sinterklaas, die dan weer doorgaat als Carel, weer aanspreekbaar.

‘Alles ging goed’

,,Ja, dat was even schrikken”, zei hij na afloop tegen een verslaggever van De Limburger. „Ik speel al jaren voor hulpsinterklaas namens scouting St. Job in de Weerter wijk Leuken. Deze keer vroeg basisschool Icarus, waar ook veel Nederlandse leerlingen zitten, of we daar een bezoekje konden brengen. Zo gezegd, zo gedaan. Alles ging goed, ik zwaaide nog even naar de kinderen voordat we het schoolplein opreden. En toen lag ik ineens op de grond. Ik werd heel snel geholpen, dat is mijn geluk geweest.”

,,De directeur is nog bij me op bezoek geweest”, vertelt Noldus verder. „Die zei dat de kinderen allemaal heel erg geschrokken zijn.” Noldus sluit niet uit dat hij volgend jaar weer een bezoekje aan de Vlaamse school brengt. ,,Maar die kar laten we lekker staan.”