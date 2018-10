Sintcomité Zaanstad trekt zich terug vanwege roetveegpiet

Het Sinterklaascomité Zaanstad doet niet mee met de landelijke intocht op 17 november in Zaandijk. De organisatie zegt tegen NH Nieuws dat ze het oneens is met de keuze van omroep NTR om de traditionele Zwarte Pieten volledig te vervangen door roetveegpieten.

Het Sinterklaascomité Zaanstad betreurt die keuze van de NTR en trekt zich hierom terug. Eerder nog zei de NTR de landelijke intocht samen met de negen lokale comités te willen organiseren. ,,Wij zijn al behoorlijk aangepast'', laat René de Reus van het comité weten aan NH Nieuws. ,,Wij leveren alleen bruine pieten. Geen roetveegpieten, want daar distantiëren we ons van.''

De Reus is bang dat veel kinderen hun oom of buurman zullen herkennen als er Zaanse roetveegpieten meelopen met de intocht. ,,Het is het eind van een pietencarrière als je wordt herkend'', zegt De Reus. Volgens het comité gaan de Zaanse Pieten al met hun tijd mee: ,,Maar in hun eigen tempo. Al onze Pieten zijn donkerbruin van kleur.''

Door de schoorsteen gegaan

Omroep NTR maakte gisteren bekend dat de Sint dit jaar tijdens de intocht vergezeld wordt door roetveegpieten. Hoeveel roet zij op hun gezicht hebben, is volgens omroep NTR afhankelijk van 'hoe vaak zij door de schoorsteen zijn gegaan'.

De Pieten hebben hiermee straks geen identiek uiterlijk, maar zijn zeer gevarieerd, ook in hun kleding en accessoires. ,,De handschoenen en maillots van de Pieten zijn niet zwart, maar afgestemd op de kleurstelling van het pietenpak. Het haarwerk is niet uniform maar divers, het varieert van lang, krullend, steil tot kort. De Pieten dragen ook geen gouden oorringen'', licht de NTR verder toe.

Traditie

Volgens de omroep worden hun televisieprogramma's rondom het sinterklaasfeest gemaakt 'met respect voor de traditie en met oog voor ontwikkelingen in de samenleving.'

De verklaring van de omroep deed vermoeden dat de veranderingen in het uiterlijk van Zwarte Piet overeen kwamen met de visie van de gemeente Zaanstad. ,,Er is veel overleg tussen gemeente en NTR over tal van zaken en dus ook over het uiterlijk van de Pieten. De intentie van de NTR is om de organiserende gemeente elk jaar zoveel mogelijk mee te nemen in de visie van de NTR en onze ervaringen daarmee zijn positief'', zo klinkt het.

Lokale journaals

Niet alleen in Zaanstad zijn ze ongelukkig met de keus voor de roetveegpiet. Steeds meer lokale comité's sluiten zich aan bij het Lokale Sinterklaasjournaal, vertelde Jeroen de Nie, van de Fanatasie Compganie vorig jaar al aan deze site. ,,We horen dat mensen onze verhaallijnen wat persoonlijker vinden én men wil graag een klassiek sinterklaasverhaal, ook met klassieke Pieten, ja", zei De Nie toen. De Fantasie Compagnie maakt het Lokaal Sinterklaas Journaal, dat te zien is op internet. Er zijn ook lespakketten voor scholen. Hoeveel scholen en gemeenten zich toen hadden aangesloten wilde De Nie niet precies vertellen.

Ondanks alle tegenwind voor het Sinterklaasjournaal van de NTR trokken de afleveringen vorig jaar wel een recordaantal kijkers: 857.000 per aflevering.