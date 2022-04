Skelet van Tonia zwierf door klaslokalen, nu wordt ze na 120 jaar écht begraven

update RIVM: tot en met maandag smog door paasvuren

Door de paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland is er tot en met maandag kans op smog door fijnstof en houtrook. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de luchtkwaliteit in grote delen van het land onvoldoende tot slecht is en heeft een stookalert afgegeven. Het instituut adviseert het hele paasweekeinde in het hele land geen hout te stoken in kachels of open haarden.

16 april